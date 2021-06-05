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Происшествия
Сибирская язва притаилась в магазинном мясе на территории Тувы
5 июня, 2021 12:56
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Мясо, купленное жителями республика Тыва в магазине «Кежик», расположенном на территории города Ак-Довурак, оказалось скомпрометировано сибирской язвой.
На данный момент, в городе, на постоянном дежурстве, находится врач-эпидемиолог. По имеющимся данным, владелец зараженного животного сдал мясо на продажу, после чего сам оказался инфицирован.
Как сообщает REGNUM, бациллы могут распространяться на хранящееся в одном месте мясо, что вызывает серьезный риск. Инфицированные продукты, по словам специалистов, подлежат сожжению.
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