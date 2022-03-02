«Шли брать Харьков»: о судьбе погибшего в Украине российского солдата молчали почти неделю
В ходе боевых действий в Украине погиб 27-летний уроженец Нижневартовска Игорь Василенко. Информацию о гибели 2 марта официально подтвердил департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Известно, что Василенко погиб в первый день ввода войск РФ в Украину. Супруге Игоря Виктории о смерти мужа сообщили 28 февраля. По её словам, в Украину Игоря перебросили из воинской части в Брянской области. Она вместе с 3-летним ребенком ждала возвращения супруга в Клинцах.
Виктория рассказала, что Игорь командовал отделением разведывательной роты. Он вместе с группой солдат погиб, по время попытки захватить Харьков.
«Как рассказали потом его друзья, они шли брать Харьков», — сообщила Виктория в беседе с NEFT.
Открытая информация о гибели солдата размещена только на сайте школы, где учился Игорь. На интернет-ресурсах властей региона о гибели солдата не упоминается, отмечает Znаk.com.