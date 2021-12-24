Школьник провел за решеткой неделю «по собственному желанию»
Начальник опорного пункта полиции в Дагестане задержал несовершеннолетнего без оформления протокола.
Ничего противозаконного подросток не сделал. По его собственному признанию, он не хотел делить дом с новой женой своего отца. Напряженные отношения с мачехой регулярно вынуждали его уходить ночевать к друзьям, но строгий отец всякий раз силой возвращал сына в дом.
После очередного побега 16-летний парень был задержан и попал в полицию.
Когда за ним явился разъяренный родитель и снова попытался забрать ребенка домой, последний начал кричать, звать на помощь и угрожать всем свидетелям сцены наложить на себя руки.
Тогда руководитель участка предложил, не оформляя протокола, оставить подростка в отделении на несколько дополнительных дней в «воспитательных целях.»
Когда об этом стало известно Следственном комитете России, на полицейского завели дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий»). Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщает телеграм-канал Baza