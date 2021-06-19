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Происшествия
Семь человек погибли: названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
19 июня, 2021 09:03
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Alexander Legky/Global Look Press
В Кемеровской области в результате падения самолета L-410 с парашютистами количество пострадавших увеличилось до 17 человек, сообщают в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай и практически сразу после взлета завалился на левый борт и врезался в лесной массив. В результате катастрофы семь человек погибли и 13 пострадали.
Экипаж воздушного судна успел сообщить об отказе одного из двигателей. На момент ЧП в самолете находились 15 парашютистов и два члена экипажа.
Аэродром Танай находится в Промышленновском районе Кемеровской области, на его базе работает Кузбасский парашютный центр, пишет ТАСС.
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