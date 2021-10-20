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Происшествия
Самолет с хоккейной командой «Амур» запросил экстренную посадку через 20 минут после взлета
20 октября, 2021 11:49
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Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
Boeing 737-8 с хоккейной командой «Амур» запросил экстренную посадку спустя 20 минут после взлета. На борту было 42 пассажира и 8 членов экипажа.
Самолет экстренно приземлился в аэропорту Бегишево в Татарстане. Никто не пострадал. По факту инцидента начата прокурорская проверка.
Борт направлялся в Хабаровск после игры «Амура» против «Нефтехимика». Самолет вылетел в 00:25 по Москве, но спустя 20 минут экипаж сообщил о разгерметизации передней двери. Хоккеистов отправили в Хабаровск на резервном самолете, пишет «Интерфакс».
7 сентября 2011 года хоккейная команда «Локомотив» в полном составе разбилась в ярославском аэропорту «Туношна». Борт должен был отправиться на игру в Минск.
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