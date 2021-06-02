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Происшествия
Самый большой корабль ВМС Ирана загорелся по неизвестным причинам и затонул
2 июня, 2021 10:14
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Pixabay
Сегодня утром самый большой корабль ВМС Ирана «Харг» загорелся и затонул в Оманском заливе.
Инцидент произошел неподалеку от порта Джаск. Огонь потушить не удалось, и корабль затонул. Весь экипаж эвакуирован на берег. Причина возгорания пока не известна, пишет «РИА Новости».
Судно было построено в 1977 году в Британии и использовалось не только для перевозки грузов, но и как посадочная площадка для вертолетов.
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