С женой пилота разбившегося Ан-26 не вышли на связь. Она рассказала о выполняемом экипажем задании
Супруга второго пилота разбившегося Ан-26 в Хабаровском крае рассказала, что узнает подробности катастрофы из СМИ и от знакомых: ни компания, ни правоохранители, ни власти не выходили с ней на связь. Напомним, самолет разбился 22 сентября, экипаж из шести человек погиб.
«Ни единая душа не позвонила», - рассказала Анжелика, жена Георгия Попова. По ее словам, психологическую помощь родственникам не оказывают.
Женщина рассказала, что Ан-26 вылетел по установке компании «Летные проверки и системы», несмотря на сильный ветер, дождь и облачность. Было дано задание проверить и настроить оборудование, которое помогает самолетам заходить на посадку в хабаровский аэропорт.
Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Накануне очевидец катастрофы рассказал, что Ан-26 воткнулся в сопку. Заслуженный летчик Владимир Попов охарактеризовал разбившийся самолет.