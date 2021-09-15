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Происшествия
С территории Украины обстреляли белорусский погранзнак
15 сентября, 2021 15:35
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Фото: gpk.gov.by
Установленный на территории Пинского пограничного отряда белорусский погранзнак расстреляли. Вероятнее всего, в этом замешана Украина. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете РБ.
Щиток с изображением государственного герба пострадал, по предварительным данным, в ходе дробового обстрела из охотничьего ружья.
«Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины», — уточнили в комитете.
В настоящее время специалистами проводится проверка.
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