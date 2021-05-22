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Происшествия

Россияне обозлились в соцсетях на убившего сотни птиц охотника с Чукотки

Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 10:58
1 мин
Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 10:58
1 мин
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Полиция Чукотки начала проверку на основании размещенного охотником в соцсетях фото. На фотографии из туш сотен убитых гусей выложена надпись «Чукотка 2021».

Огромное количество пользователей выразило недоумение и гнев не только из-за массового убийства животных, но и из-за нерационального использования дичи.

«А он сожрать-то их сможет не подавившись? Ну ладно, если на пропитание, то два или три, ну может пять, но от такого количества его разве не разорвёт?» — приводит слова возмущенного гражданина REGNUM.

После подобных комментариев, 21 мая, прокурор Чукотского автономного округа и поручил полиции провести проверку.

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ТЕГИ
Дичь
Охота
Чукотка
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