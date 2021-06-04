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Происшествия
Российскую теннисистку задержали после ее игры на французском «Ролан Гаррос»
4 июня, 2021 13:10
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Serguei Fomine/Global Look Press
Во Франции задержана российская теннисистка Яна Сизикова. Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос», когда ее пара с Мэдисон Бренгл оказалась слабее румынок.
Сизикову задержали в Париже, сообщает Le Parisien. В номере в отеле прошли обыски.
Россиянка обвиняется в организованном мошенничестве. Суть претензий в следующем: букмекерские конторы приняли ставки в десятки тысяч евро на победу соперниц. Так и вышло - теннисистка из России допустила двойную ошибку и проиграла.
Правоохранителям показался пятый гейм второго сета странным.
Сизикова занимает 765-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
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