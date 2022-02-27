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Происшествия
Российской военной силе получилось войти в город Харьков
27 февраля, 2022 10:22
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В Харькове, втором по численности населения городе Украины, видели российские военные части.
Их видели в центральной части города, в том числе на центральной площади.
Немногим раньше в Харькове произошел прорыв легкой украинской техники
Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов обратился к своим горожанам в социальной сети Facebook.
«Внимание! Никому не покидать мест укрытий! ВСУ планируют ликвидацию украинского врага. Гражданское население просим ни в коме случае не выходить на улицы города», - написал он.
Также к харьковчанам обратился и мэр Игорь Терехов, сообщает «Unian.net»
«Прошу вас - оставайтесь дома. Ситуация в городе очень напряженная», - сообщил глава города.
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