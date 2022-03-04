Российский олигарх найден мертвым в гараже в одном из поместий в Великобритании
В гараже одного из поместий в Великобритании нашли мертвым российского олигарха украинского происхождения Майкла Уотфорда, известного как Михаил Толстошея. Его имя не числилось в списке лиц, попавших под санкции.
О смерти Уотфорда сообщило издание Mirror. Его нашел мертвым садовник.
Это произошло в тот день, когда британский премьер Борис Джонсон объявил санкции для олигархов, связанных с президентом России.
Друг семьи сказал The Sun, что на душевное состояние бизнесмена могла повлиять спецоперация России на Украине. Он назвал неслучайными время его смерти и события на Украине.
Уотфорд родился на Украине в 1955 году. В 2000-х он переехал в Великобританию.
В 1999-м Толстошея стал акционером ОАО «Нефтехимик Прикарпатья». Этот капитал помог бизнесмену стать обладателем поместий в Великобритании.