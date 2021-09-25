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Происшествия
Российский и турецкий корабль «не поделили» пролив Босфор
25 сентября, 2021 10:50
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В проливе Босфор произошло столкновение двух сухогрузов. Об этом сообщили в береговой охране Турции.
Столкнулись российский и турецкий сухогрузы «Русич-10» (128-метров) и «Тахсин Имамоглу» (90 метров). В результате столкновения пострадавших нет. Ущерб нанесен только непосредственно судам.
К месту столкновения направлены буксировочные суда, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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