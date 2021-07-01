Российский футбольный болельщик рассказал о нападении на него украинцев
Российский футбольный болельщик Денис Смоленский рассказал о нападении украинцев, которые избили его за флаг России.
Инцидент произошел во время матча Украина - Швеция, который проходил в шотландском Глазго. Украинская сборная в овертайме победила со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Смоленский в футболке сборной России и с российским флагом оказался на трибуне с украинскими болельщиками. Он рассказал, что приехал болеть за Украину вместе со своим другом-украинцем.
Однако украинские радикально настроенные болельщики набросились на россиянина. Его избили, забрали флаг и разорвали футболку, пишут «Известия».
Российский болельщик считает, что футбол должен быть вне политики. Отметим, что в России многие болели за Украину. При этом в Киеве во время матча Россия – Дания в барах посетителей угощали бесплатным пивом за каждый забитый гол в ворота российской сборной.