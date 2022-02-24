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Происшествия
Российские журналисты попали под прицельный обстрел украинских силовиков
24 февраля, 2022 16:18
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Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Журналисты «РИА Новости» и МИЦ «Известия» попали под обстрел в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Российские журналисты попали под обстрел украинских силовиков в районе поселка Спартак в ДНР.
По словам одного из корреспондентов, украинские силовики били по их автомобилю прицельно, «машину подкинуло». Российские журналисты не пострадали, пишут «Известия».
Напомним, сегодня, 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
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