Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Российские самолеты уничтожили в Сирии планирующих сорвать президентские выборы боевиков

Артем Денисов
20 апреля, 2021 04:20
1 мин
Артем Денисов
20 апреля, 2021 04:20
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии сообщил об уничтожении группировки боевиков на замаскированной базе к северо-востоку от Пальмиры, сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в Fасеbооk.

Как показала разведка, боевики формировали новые банды и изготавливали самодельные взрывные устройства. В результате самолеты ВКС России нанесли по местности несколько авиационных ударов, уничтожив два укрытия, примерно 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, около полутонны боеприпасов и компонентов для взрывных устройств.

Отмечается, что бандиты планировали проведение терактов и нападений на госучреждения в преддверии президентских выборов.

Напомним, выборы пройдут 26 мая. Такое решение принял парламент страны. За границей граждане смогут проголосовать в посольстве по месту пребывания 20 мая.

Поделиться
ТЕГИ
Сирия
Минобороны РФ
Боевики
ВСК России
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!