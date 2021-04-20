Российские самолеты уничтожили в Сирии планирующих сорвать президентские выборы боевиков

Происшествия

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии сообщил об уничтожении группировки боевиков на замаскированной базе к северо-востоку от Пальмиры, сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в Fасеbооk.

Как показала разведка, боевики формировали новые банды и изготавливали самодельные взрывные устройства. В результате самолеты ВКС России нанесли по местности несколько авиационных ударов, уничтожив два укрытия, примерно 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, около полутонны боеприпасов и компонентов для взрывных устройств.

Отмечается, что бандиты планировали проведение терактов и нападений на госучреждения в преддверии президентских выборов.

Напомним, выборы пройдут 26 мая. Такое решение принял парламент страны. За границей граждане смогут проголосовать в посольстве по месту пребывания 20 мая.