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Происшествия
«Российские разведчики виноваты»: британских военных высадили с поезда у границы с Россией
7 июня, 2021 16:41
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Pixabay
Неподалеку от границы Эстонии с Россией задержали шестерых пьяных британских солдат за нарушение общественного порядка в поезде. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Пассажирам поезда не понравилось шумное и агрессивное поведение нетрезвых военнослужащих, на которых они пожаловались проводникам. Дебоширы были сняты с поезда и переданы в военную полицию НАТО. Их ждет дисциплинарное взыскание.
При этом в Великобритании уже звучат версии о причастности к инциденту агентов российской разведки, пишет «РИА Новости».
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