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Происшествия
Российские миротворцы подорвались на противотанковой мине в Нагорном Карабахе
27 апреля, 2021 15:26
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В Нагорном Карабахе машина с российскими миротворцами подорвалась на противотанковой мине. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Унан Тадевосян.
В результате подрыва двое российских военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел 25 апреля.
Военнослужащие были госпитализированы. На данный момент их жизни ничего не угрожает, сообщает «Интерфакс».
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