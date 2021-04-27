Российские миротворцы подорвались на противотанковой мине в Нагорном Карабахе

Происшествия

В Нагорном Карабахе машина с российскими миротворцами подорвалась на противотанковой мине. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Унан Тадевосян.

В результате подрыва двое российских военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел 25 апреля.

Военнослужащие были госпитализированы. На данный момент их жизни ничего не угрожает, сообщает «Интерфакс».