Российские истребители создали опасную ситуацию для голландского военного корабля
Российские истребители создали небезопасную для голландского военного корабля ситуацию в Черном море. Они подлетели слишком близко и несколько часов кружили над фрегатом, имитируя атаки.
Инцидент произошел в прошлый четверг - 24 июня. Российские самолеты неоднократно пролетали на опасной высоте - в результате на голландском Evertsen вышло из строя электронное оборудование.
Глава Минобороны Нидерландов Анк Бийлевельд назвал поведение российской стороны «безответственным», сообщает телеканал «360».
Происшествие случилось на фоне учений НАТО Sea Breeze. Российские военные в это время проверяли готовность противовоздушной обороны в Крыму.
До инцидента с голландским военным кораблем российские военные сбросили четыре бомбы по маршруту движения британского эсминца в Черном море.