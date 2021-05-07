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Росгвардия рассматривала возможность убийства «изгонявшего Путина» шамана Габышева

Лилия Караева
7 мая, 2021 15:23
1 мин
Лилия Караева
7 мая, 2021 15:23
1 мин
Александр Габышев
Facebook.com/alexandrgabyshevofficial/

Командир взвода Росгвардии на суде над шаманом Александром Габышевым рассказал, что во время штурма при его задержании рассматривалась возможность убийства. Слова росгвардейца передали два анонимных источника, участвовавших в заседании городского суда в Якутии по делу о принудительном лечении мужчины.

Командир Росгвардии на суде якобы заявил, что Габышева «решили не убивать». Он мотивировал это тем, что шаман - «одаренный и общественный», сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Суд над Габышевым начался 30 апреля. Он проходит в закрытом режиме.

В 2019 году Габышев впервые заявил о подготовке похода на Москву. Он планировал «изгнать» президента России Владимира Путина. Мужчина дошел до Бурятии и был остановлен. Шамана неоднократно отправляли в психдиспансер. Несколько месяцев назад он объявил о планах осуществить новый поход на Москву.

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ТЕГИ
Росгвардия
Суд
Убийство
Александр Габышев
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