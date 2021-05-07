Росгвардия рассматривала возможность убийства «изгонявшего Путина» шамана Габышева

Происшествия

Командир взвода Росгвардии на суде над шаманом Александром Габышевым рассказал, что во время штурма при его задержании рассматривалась возможность убийства. Слова росгвардейца передали два анонимных источника, участвовавших в заседании городского суда в Якутии по делу о принудительном лечении мужчины.

Командир Росгвардии на суде якобы заявил, что Габышева «решили не убивать». Он мотивировал это тем, что шаман - «одаренный и общественный», сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Суд над Габышевым начался 30 апреля. Он проходит в закрытом режиме.

В 2019 году Габышев впервые заявил о подготовке похода на Москву. Он планировал «изгнать» президента России Владимира Путина. Мужчина дошел до Бурятии и был остановлен. Шамана неоднократно отправляли в психдиспансер. Несколько месяцев назад он объявил о планах осуществить новый поход на Москву.