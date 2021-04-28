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Происшествия

Росгвардия «начала охоту» на бывшего журналиста и ведущего НТВ. Он может попасть в колонию

Лилия Караева
28 апреля, 2021 13:44
1 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 13:44
1 мин
Алексей Пивоваров
Russian Look/Globallookpress

Силовики начали проверку в отношении бывшего журналиста и ведущего НТВ Алексея Пивоварова. Его подозревают в предоставлении поддельной медицинской справки для получения лицензии на приобретение оружия.

Такими справками заведует Росгвардия - она же выдает разрешение на оружие. От ведомства пришло письмо в МВД о том, что предоставленная им справка - поддельная.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник рассказал, что Пивоварову аннулировали все документы на оружие.

Если факт, что документ недоствоверен, подтвердится, Пивоварову может грозить уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Она предусматривает лишение свободы сроком до 1 года.

Пивоваров в прошлом вел программу «Сегодня» на НТВ. Затем он был главным редактором канала RTVI. В 2020 году Пивоваров покинул должность.

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ТЕГИ
Росгвардия
Подделка
Алексей Пивоваров
Медицинская справка
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