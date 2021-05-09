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Происшествия

Роковой удар: в Татарстане авария с грузовиком унесла жизни пяти человек

Сергей Михневич
9 мая, 2021 08:25
1 мин
Сергей Михневич
9 мая, 2021 08:25
1 мин
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Татарстане при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пять человек. Авария произошла рано утром 9 мая на трассе Казань – Оренбург. Еще четыре человека в ДТП пострадали, в том числе один ребенок.

«Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, - средней степени тяжести», - сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.

Все погибшие и пострадавшие - пассажиры микроавтобуса. Его водитель тоже погиб.

По данным спасателей, авария произошла на 127-м км федеральной дороги Р239 Казань - Оренбург. Столкнулись микроавтобус Renault и грузовой автомобиль MAN.

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