Роковой удар: в Татарстане авария с грузовиком унесла жизни пяти человек

Происшествия

В Татарстане при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пять человек. Авария произошла рано утром 9 мая на трассе Казань – Оренбург. Еще четыре человека в ДТП пострадали, в том числе один ребенок.

«Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, - средней степени тяжести», - сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.

Все погибшие и пострадавшие - пассажиры микроавтобуса. Его водитель тоже погиб.

По данным спасателей, авария произошла на 127-м км федеральной дороги Р239 Казань - Оренбург. Столкнулись микроавтобус Renault и грузовой автомобиль MAN.