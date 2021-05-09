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Происшествия
Роковой удар: в Татарстане авария с грузовиком унесла жизни пяти человек
9 мая, 2021 08:25
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
В Татарстане при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пять человек. Авария произошла рано утром 9 мая на трассе Казань – Оренбург. Еще четыре человека в ДТП пострадали, в том числе один ребенок.
«Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, - средней степени тяжести», - сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.
Все погибшие и пострадавшие - пассажиры микроавтобуса. Его водитель тоже погиб.
По данным спасателей, авария произошла на 127-м км федеральной дороги Р239 Казань - Оренбург. Столкнулись микроавтобус Renault и грузовой автомобиль MAN.
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