Рыбаки против пограничников: инцидент с японским кораблем у границ РФ

Происшествия

Профсоюз рыболовов японского Вакканая выразил крайнее возмущение в связи с задержанием одной из лодок в Охотском море. Сработали российские пограничники.

При этом, версии произошедшего у сторон разнятся. Рыбаки убеждены, что шхуна находилась в экономической зоне Японии. Однако, по данным ФСБ России, ловля проходила на территории РФ.

«Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться», - цитирует сообщение представителей ведомства агентство ТАСС.

На данный момент судно находится в порту Корсаков, ведется разбирательство. В ведомстве также отмечают, что шхуна маневрировала, создавая угрозу столкновения со сторожевым кораблем.