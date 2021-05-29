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Происшествия

Рыбаки против пограничников: инцидент с японским кораблем у границ РФ

Кирилл Савушкин
29 мая, 2021 10:39
1 мин
Кирилл Савушкин
29 мая, 2021 10:39
1 мин
Andrey Shapran/Russian Look/Globallookpress
Andrey Shapran/Russian Look/Globallookpress

Профсоюз рыболовов японского Вакканая выразил крайнее возмущение в связи с задержанием одной из лодок в Охотском море. Сработали российские пограничники.

При этом, версии произошедшего у сторон разнятся. Рыбаки убеждены, что шхуна находилась в экономической зоне Японии. Однако, по данным ФСБ России, ловля проходила на территории РФ.

«Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться», - цитирует сообщение представителей ведомства агентство ТАСС.

На данный момент судно находится в порту Корсаков, ведется разбирательство. В ведомстве также отмечают, что шхуна маневрировала, создавая угрозу столкновения со сторожевым кораблем.

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ТЕГИ
Япония
Пограничники
Рыбаки
Охотское море
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