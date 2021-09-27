Ректор СПБГУП насильно удерживает студентов в учебном корпусе из-за конфликта
Ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий насильно заблокировал в здании группу студентов. Девушка из этой группы на фоне стресса потеряла сознание, на место выехали скорая помощь и полиция.
По предварительным данным, задержка студентов связана с тем, что они не соглашаются написать по требованию ректора жалобу на преподавателя в правоохранительные органы.
Десять студентов встретились с ректором Александром Запесоцким, чтобы разъяснить ситуацию арендой помещения для очных репетиций спектаклей во время пандемии. Инициатором театральных занятий были преподаватели Левицкие. После того, как информация об этих активностей дошла до ректората, Левицких уволили по статье об аморальном поведении. Педагоги были с этим не согласны, подали в суд и выиграли.
Одногруппники активистов, пришедших на встречу с руководством, вызвали полицию. Участкового не пропустили за КПП, якобы потому, что ректора нет в университете. Вникнув в суть конфликта, сотрудник решил не заниматься этой историей и передал жалобы в прокуратуру.
Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) агитировали студентов за деньги фальсифицировать выборы в Законодательное собрание Петербурга.