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Происшествия
Разъяренный цирковой медведь напал на беременную дрессировщицу
17 октября, 2021 13:22
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Pixabay
В Орле разъяренный медведь напал на помощницу дрессировщика во время циркового представления.
Инцидент произошел 16 октября, во время вечернего шоу. Медведя что-то разозлило и он набросился на дрессировщицу прямо во время номера. Разъяренное животное с трудом оттащили ассистенты.
Местные СМИ утверждают, что пострадавшая была беременной. Женщину госпитализировали, сообщает телеграм-канал Readovka.
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