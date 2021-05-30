Раненный сотрудником ДПС 19-летний парень умер. У здания МВД дежурит Росгвардия
В Новосибирской области скончался 19-летний молодой человек, раненный в голову инспектором ДПС при задержании. Эту информацию подтвердили российским в пресс-службе регионального Минздрава.
«Он был оперирован он при поступлении. Сегодня скончался. Врачи сделали все возможное, все зависло от пациента. Произошла остановка сердца», - рассказала главврач Мошковской районной больницы Олеся Мурашова.
Накануне сотрудники Госавтоинспекции пытались задержать молодых людей. Одного из них полицейские посадили в машину, но в это время два его приятеля вернулись и стали мешать работе полицейских. Один из нарушителей начал применять физическую силу и завязалась борьба. В итоге произошел непроизвольный выстрел в голову.
В Мошково приехал глава азербайджанской диаспоры, пишет «Курьер. Среда. Бердск». Возле здания местного отдела МВД дежурят сотрудники Росгвардии, чтобы не допустить беспорядков. По данным журналистов, семью сотрудника Госавтоинспекции, который выстрелил при задержании в голову юноши, перевезли в Новосибирск в целях безопасности.
Инспектор отстранён от работы, против него возбуждено уголовное дело, пишет «Газета.Ru».