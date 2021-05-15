Ракеты из Сектора Газа довели израильский порт до пожара

Происшествия

Ракетный обстрел боевиками группировки ХАМАС израильского города Ашдода перерос в масштабный пожар в порту.

Один из выпущенных снарядов угодил в топливный резервуар, что и вызвало взрыв и последующее возгорание. В армии Израиля уже выступили с заявлением о том, что данный удар «не останется без оствета». Об этом сообщает «Интерфакс».