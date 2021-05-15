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Происшествия
Ракеты из Сектора Газа довели израильский порт до пожара
15 мая, 2021 10:19
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Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Globallookpress
Ракетный обстрел боевиками группировки ХАМАС израильского города Ашдода перерос в масштабный пожар в порту.
Один из выпущенных снарядов угодил в топливный резервуар, что и вызвало взрыв и последующее возгорание. В армии Израиля уже выступили с заявлением о том, что данный удар «не останется без оствета». Об этом сообщает «Интерфакс».
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