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Происшествия

Ракеты из Сектора Газа довели израильский порт до пожара

Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 10:19
1 мин
Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 10:19
1 мин
Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Globallookpress
Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Globallookpress

Ракетный обстрел боевиками группировки ХАМАС израильского города Ашдода перерос в масштабный пожар в порту.

Один из выпущенных снарядов угодил в топливный резервуар, что и вызвало взрыв и последующее возгорание. В армии Израиля уже выступили с заявлением о том, что данный удар «не останется без оствета». Об этом сообщает «Интерфакс».

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