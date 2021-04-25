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Происшествия
Работники белорусской АЭС обратились к общественности с криком о помощи
25 апреля, 2021 14:22
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Rosatom/via Globallookpress.com
Работники атомной электростанции в Островце в Беларуси обратились к мировой общественности с призывом о помощи. Соответствующее обращение опубликовано на сайте АЭС.
По словам небезразличных работников, на БелАЭС периодически происходят ЧП, которые руководство стремится выставить безобидными.
«Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно» - приводит telegram-канал NEXTA Live текст обращения.
Напомним, 26 апреля отмечается годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.
UPD: в Минэнерго Беларуси заявили, что сообщение, от лица работников станции, опубликовали неизвестные, взломавшие сайт.
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