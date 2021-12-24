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Происшествия
Работавшего на Украину российского солдата задержала ФСБ
24 декабря, 2021 14:49
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telegram-канал ТАСС
В Воронежской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в государственной измене военного. По данным ФСБ, задержанный был завербован военной разведкой Украины.
Центр общественных связей ФСБ уточнил, что подогреваемый в качестве меры пресечения помещен под стражу.
По данным ведомства, мужчину завербовала украинская военная разведка. Подозреваемый собирал чувствительные сведения о российских Вооруженных силах. Их утечка за границу «могла нанести ущерб обороноспособности» РФ.
По предъявленной статье задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, передаёт «ТАСС».
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