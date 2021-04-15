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Происшествия
Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме на Урале
15 апреля, 2021 08:15
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EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
При пожаре частного дома в Свердловской области погибли пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Страшный пожар произошел минувшей ночью в Свердловской области, в селе Бызово Горноуральского округа в доме, где проживала многодетная семья.
К моменту прибытия пожарных одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли.
При разборке сгоревшего дома были обнаружены тела пятерых детей.
Также пострадали двое взрослых и двое детей - 3 года и 1,3 года, они госпитализированы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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