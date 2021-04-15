Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме на Урале

Происшествия

При пожаре частного дома в Свердловской области погибли пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Страшный пожар произошел минувшей ночью в Свердловской области, в селе Бызово Горноуральского округа в доме, где проживала многодетная семья.

К моменту прибытия пожарных одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли.

При разборке сгоревшего дома были обнаружены тела пятерых детей.

Также пострадали двое взрослых и двое детей - 3 года и 1,3 года, они госпитализированы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».