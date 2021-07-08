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Происшествия
Пьяный мужчина угнал самолёт в Литве
8 июля, 2021 11:10
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В Пренайском районе Литвы мужчина, напившись, угнал самолёт. Об этом рассказали в пресс-службе полиции республики.
Сообщение о пропаже воздушного судна поступило правоохранителям накануне, 7 июля. Оно стояло в селе Понючай, но в какой-то момент просто пропало с аэродрома. При этом полицейские в ходе осмотра территории обнаружили, что одно из помещений обгорело, также здесь был найден предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство – его забрали саперы.
Исчезнувший самолет был в результате найден в поле, рядом с селом Чудишкяй. Как оказалось, им управлял 55-летний мужчина, в крови которого специалисты выявили 2,23 промилле алкоголя.
Начато досудебное расследование, передает Sputnik Литва.
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