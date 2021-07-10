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Происшествия
Пьяный мужчина ударил в ножом в горло туриста в Париже
10 июля, 2021 19:47
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Georgiy Rozov/Russian Look/Globallookpress
Полиция задержала в Париже злоумышленника, который, в результате драки, ранил ножом в горло туриста из Испании.
По счастью, нож оказался канцелярским и пострадавшему ничего не угрожает. Находившаяся рядом с ним женщина также вне опасности.
По данным РИА «Новости», конфликт мог вспыхнуть из-за предполагаемой кражи велосипеда.
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