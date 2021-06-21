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Происшествия
Пьяные русский и немец нахулиганили в электричке в Германии
21 июня, 2021 16:47
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Pixabay
Россиянин и немец в состоянии опьянения устроили дебош в электричке, следовавшей в Потсдам. Оба были задержаны по прибытии на вокзал сотрудниками полиции.
Гражданин РФ вместе с Гражданином ФРГ попытались выбить окно в электричке. Пассажиры заявили в полицию и буянов задержали. Проведенный тест на алкоголь показал высокую степень опьянения обоих задержанных.
По факту хулиганства было заведено дело о причинении материального ущерба, пишет «РИА Новости».
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