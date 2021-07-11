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Происшествия
Противостояние с огнем в Челябинской области ограничилось двумя районами
11 июля, 2021 10:31
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Konstantin Mikhailov/Russian Look/Globallookpress
Лесные пожары в Челябинской области удалось удержать в пределах двух районов региона. В частности, в Карталинском и Нагайбакском.
Общая площадь пострадавшего леса составила 14 тысяч гектар. На данный момент, в чрезвычайных службах считают ситуацию стабилизирущейся.
Как передает РБК, в ликвидации последствий возгорания принимает участие почти 800 человек, а также большое количество техники: используется даже авиация. В области продолжает действовать режим ЧС.
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К каким выводам должно прийти руководство Челябинской области после вспыхнувших в регионе пожаров?
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