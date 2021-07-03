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Происшествия
Просим не спасать: терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи россиян
3 июля, 2021 12:49
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Украинские моряки, терпящие бедствие на рыболовецком судне в Черном море, отказываются от помощи российских военных.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны», - рассказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
В ведомстве добавили, что владельцем судна принято решение отправить из Очакова спасательный буксир для оказания помощи экипажу.
В настоящий момент в зоне ЧП море находится не в штормовых условиях и жизни моряков ничего не угрожает, пишет «Лента.ру».
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