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Происшествия
Прокуратура разберётся с наехавшим на детскую коляску курьером
23 сентября, 2021 20:08
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vm.ru
Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту наезда курьера на коляску с ребёнком на юге Москвы. Параллельно выясняет обстоятельства случившегося Следственный комитет РФ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Происшествие случилось утром 23 сентября на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой. Курьер из «Яндекс.Еды» ехал на велосипеде и толкнул женщину с коляской. В результате ребенок 2019 года рождения был госпитализирован для обследования.
«Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса, мы вместе разбираемся в ситуации», – сказали в компании.
В августе 2021 года в столице водитель сбил шестилетнюю девочку во дворе дома.
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