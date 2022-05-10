Природные пожары в Сибири и на Урале унесли жизнь 16 человек и уничтожили уже 730 домов
Из-за природных пожаров, вспыхнувших на территории Сибири и Урала, погибли уже 16 человек. Такие данные привёл временно исполняющий обязанности главы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Чуприян.
По его словам, в числе погибших один ребёнок. Ещё 16 человек были доставлены в медицинские учреждения с различными недомоганиями, в том числе 6 пожарных. Чиновник выступил с соответствующим докладом во время совещания с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации с возгораниями сразу в нескольких субъектах страны.
Кроме того, по данным Чуприяна, пожары уничтожил к текущему часу примерно 1298 строений, а также около 730 жилых домов.
Сейчас с пострадавшими работают психологи, им также помогают восстановить потерянные документы и оформить компенсационные выплаты, передаёт «Интерфакс».