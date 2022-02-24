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Происшествия
Прилетевшие со стороны Украины снаряды взорвались в Краснодарском крае и Крыму
24 февраля, 2022 16:01
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В ФСБ сообщили о разорвавшемся боеприпасе в Краснодарском крае. Он был выпущен со стороны Украины.
В ФСБ по региону заявили, что снаряд разорвался вблизи пункта Широчанка. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о взрывах на территории полуострова. Жертв нет, отмечает Telegram-канал Mash.
24 февраля Россия объявила о начале спецоперации в Донбассе.
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