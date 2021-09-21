Новости – Происшествия
Происшествия
«Прикинуться» Макроном: личные данные президента Франции оказались скомпрометированы
21 сентября, 2021 19:47
1 мин
1 мин
PanoramicKeystone Press Agency Global Look press
Коронавирусный QR-код, который был выдан президенту Франции Эммануэлю Макрону, оказался «слит» в сеть. Он доступен всем желающим и любой может попытаться использовать его при посещении публичных мест с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщили французские СМИ.
В свободном доступе президентский QR-код оказался 20 сентября.
Администрация главы франции информацию об утечке подтвердила, пояснив, что это произошло из-за «дисциплинарного проступка». Некий имевший доступ к базе QR-кодов сотрудник сферы здравоохранения скопировал код Макрона, после чего умышленно или случайно оставил его в открытом доступе.
Скомпрометированный код будет аннулирован, использовать в дальнейшем его не получится, передаёт РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости