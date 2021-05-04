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Происшествия
При крушении метромоста в Мехико погибли 20 человек
4 мая, 2021 09:51
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Pixabay
По предварительным данным, в результате крушения метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек. Об этом сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
Около 70 человек получили травмы различной степени тяжести.
Метромост рухнул на юго-востоке Мехико во время прохождения по нему поезда. Один из пролетов моста сложился пополам.
На месте происшествия находятся бригады экстренных служб и машины скорой помощи, пишет «РИА Новости».
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