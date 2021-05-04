При крушении метромоста в Мехико погибли 20 человек

Происшествия

По предварительным данным, в результате крушения метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек. Об этом сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Около 70 человек получили травмы различной степени тяжести.

Метромост рухнул на юго-востоке Мехико во время прохождения по нему поезда. Один из пролетов моста сложился пополам.

На месте происшествия находятся бригады экстренных служб и машины скорой помощи, пишет «РИА Новости».