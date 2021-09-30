При депортации гражданин Армении сбежал от конвоира в аэропорту «Внуково»
Мужчина армянского происхождения, которого планировалось депортировать, сбежал из-под конвоя в аэропорту Внуково. Он сел в находившийся рядом автомобиль и по пути сбил сотрудника полиции.
«30 сентября на территорию международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева полицейскими для осуществления депортации были доставлены двое иностранных граждан. Внезапно один из них, ранее судимый мужчина, предпринял попытку побега. Он запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля. Водитель, резко увеличив скорость, покинул территорию аэропорта. При этом он совершил наезд и протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшегося предотвратить противоправные действия», – передаёт ТАСС.
Полицейскому оказали медицинскую помощь. Злоумышленников разыскивают. По факту содеянного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).