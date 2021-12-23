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Происшествия
Правительство Саратовской области сообщило о состоянии найденной в морозную погоду в овраге девочки
23 декабря, 2021 09:16
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Стало известно о состоянии пятилетней девочки, оставленной на морозе в овраге в селе Прокудино Саратовской области. В правительстве региона заявили, что она в тяжелом состоянии.
Ребенок находится в больнице Саратова. Ей оказывается необходимая помощь
«Состояние ее остается тяжелым», - приводит РИА Новости сообщение правительства.
Напомним, 43-летняя мать вынесла на мороз детей пяти и восьми лет. Перед этим она шарфом заблокировала воздух сначала сыну, затем девочке. Мальчик скончался. Женщину нашли, против нее возбуждено дело об убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство.
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