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Происшествия
Пожар на Лукомльской ГРЭС оставил белорусов без света
24 июня, 2021 01:01
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
На Лукомльской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Витебской области Беларуси произошел пожар.
По данным спасателей, загорелась одна из секций трансформаторной подстанции. В результате этого было нарушено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях.
Причиной пожара могло стать повреждение измерительного трансформатора.
После аварии социальные объекты пришлось подключить к резервному питанию. Энергетики восстанавливают электроснабжение. Тем временем, ранее стало известно о пожаре и дыме в районе «Нафтана» и «Полимира», сообщает РБК.
Лукомльская ГРЭС - самая мощная электростанция в республике.
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