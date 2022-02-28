Новости – Происшествия
Происшествия
После российско-украинских переговоров небо над Киевом окрасилось красным
28 февраля, 2022 20:17
1 мин
1 мин
tg Baza
В Киеве прогремели три мощных взрыва. Об этом рассказали очевидцы. Один из них попал на видео.
О том, что именно за объекты были взорваны пока не сообщается, но появляются предположения, что это были военные склады.
Отметим, что взрывы в Киеве произошли менее чем через час после того, как делегации России и Украины закончили переговоры в Беларуси.
Согласно коротким заявлениям, стороны условились в ближайшее время провести второй раунд переговоров. Пока делегации отправляются по своим столицам для консультаций.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости