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Происшествия

После резни в казанской школе будут требовать характеристику с работы для владения оружием

Артем Денисов
13 мая, 2021 00:41
1 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 00:41
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Перед выдачей прав на получение огнестрельного оружия с желающих следует требовать характеристику с места работы или учебы.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уже получивших разрешение следует регулярно обследовать на психические расстройства. По ее словам, даже здоровый человек, получивший право на приобретение оружия, «через какое-то время может страдать психическими заболеваниями», что опасно для общества, сообщает РИА «Новости».

Напомним, устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев впал в неадекватное состояние. Это не позволяет провести с ним необходимые следственные действия.

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.

Ранее по теме:  У «казанского стрелка» начались реальные проблемы с головой
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ТЕГИ
Убийство
Стрельба
Казань
Оружие
Галявиев
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