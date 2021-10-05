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Происшествия
После двухдневного ливня в Сочи сместились 20 жилых домов
5 октября, 2021 13:40
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sochi/ vk.com/globallookpress
В Сочи после залпового ливня сместились 20 жилых домов, 8 из которых были заселены. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний - пришлось временно отключить газ и электричество.
Об этом сообщает «Российская газета». Инцидент произошел в Лазаревском районе Сочи.
Люди не пострадали - жителей эвакуировали. Их разместят в санатории.
С 4 по 5 октября в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. Ожидается подъем уровня воды - туристам рекомендовали отказаться от отдыха у воды.
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