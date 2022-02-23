Попавших под «обстрел» в ДНР журналистов российского телеканала захотели наградить «Оскаром»
В ДНР российские журналисты оказались под обстрелом во время съёмки сюжета.
Инцидент произошёл со сотрудниками телеканала «Звезда». Группа снимала сюжет о людях, которые не покинули зону конфликта и остались в ДНР. Во время прохода по частному сектору сопровождающий журналистов солдат вдруг попросил их замолчать, после чего недалеко от корреспондента Виталия Акиньшина произошёл взрыв.
Согласно заявлению Народной милиции ДНР сообщили, что взрыв произошел из-за мины, которую сбросил украинский беспилотник.
Ролик с инцидентом был опубликован в сети. Среди пользователей достоверность происходящего на видео вызвала сомнения. Так в комментариях на Youtube отметили, что оператор «очень удачно» держал в кадре журналиста, несмотря на взрыв, не было звука подлёта мины, а сам взрыв больше походил на взрыв пиротехники, а не снаряда.
«Оскар за лучшую мужскую роль», — саркастически отметил один из пользователей.