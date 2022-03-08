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Происшествия
Получившую тяжёлые травмы при взрыве мины на Украине двухлетнюю девочку доставили в Москву
8 марта, 2022 12:32
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В московскую НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили из Харьковской области Украины двухлетнюю девочку. Эвакуация проводилась в экстренном порядке.
Известно, что малолетняя получила множественные увечья от взрыва мины. Врачи диагностировали ушиб мозга тяжёлой степени, ранение в голову, перелом свода черепа. В настоящее время врачи медучреждения делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.
Известно, что факту произошедшего правоохранители организовали проверку, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.
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