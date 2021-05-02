Новости – Происшествия
Происшествия
Поход в казино оказался последним для троих жителей США
2 мая, 2021 13:03
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В штате Висконсин, США, в местном казино вспыхнула стрельба, унесшая жизни троих человек. Одним из погибших мог быть предполагаемый стрелок.
В заведении под названием Oneida произошла перестрелка, в ходе которой правоохранители застрелили злоумышленника.
По данным полиции, целью стрелка был определенный человек, которого не оказалось в казино. Обнаружив это, он начал убивать знакомых своей цели, ранив одного и убив двоих человек, сообщают «Известия».
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