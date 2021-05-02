Поход в казино оказался последним для троих жителей США

Происшествия

В штате Висконсин, США, в местном казино вспыхнула стрельба, унесшая жизни троих человек. Одним из погибших мог быть предполагаемый стрелок.

В заведении под названием Oneida произошла перестрелка, в ходе которой правоохранители застрелили злоумышленника.

По данным полиции, целью стрелка был определенный человек, которого не оказалось в казино. Обнаружив это, он начал убивать знакомых своей цели, ранив одного и убив двоих человек, сообщают «Известия».