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Происшествия
Пограничники Беларуси обстреляли польских коллег на границе
8 октября, 2021 15:35
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look press
Белорусские пограничники открыли стрельбу в сторону военных и пограничников Польши. Об этом заявила официальный представитель польской погранохраны Анна Михальская.
По её словам, польские пограничники и военные проводили патруль госграницы. В какой-то момент в их сторону открыли стрельбу со стороны Беларуси. Предполагается, что выстрелы были холостыми. При этом выстрелы выглядели «правдоподобно», отметила Михальская.
Дополнительный подробностей польская сторона не привела, передаёт Lenta.ru.
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